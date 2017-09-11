"Машинист забежал в вагон и попросил огнетушитель": очевидцы показали видео задымления в киевском метро

Во время сегодняшних происшествий в киевском метро машинист попытался потушить задымление, которое произошло на "синей ветке". Пользователь Карина Куцюруба на свой странице в Facebook опубликовала видео процесса тушения.

Согласно ее словам, машинист "влетел" в вагон и попросил подать огнетушитель. "Водитель просит подержать дверь и гасит что-то прямо под нами. Идет. Возвращается снова и снова гасит. Говорит, что ничего страшного, пожара нет, просто какой-то дым. Дым, кстати, уже наполнил собой наш душный вагон и становится трудно дышать. Так проходит еще несколько минут: водитель бегал по вагону, диспетчер что-то кричала... В итоге водитель погасил этот "какой-то дым", и мы поехали", - отметила очевидец.

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Как сообщал УНИАН, в час-пик в киевском метро из-за возгорания проводки закрыли движение между "Петровкой" и "Почтовой площадью". Представитель ГСЧС сообщил, что в метрополитене произошло задымление проводки, пострадавших в результате происшествия нет.

Позже стало известно, что задымление в Киевском метрополитене произошло из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы.