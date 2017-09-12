В Киеве 14 сентября ограничат движение транспорта на Бессарабской площади

В Киеве 14 сентября будет ограничено движение транспортных средств по Бессарабской площади. Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписано в связи с проведением церемонии торжественного открытия 14-й ежегодной встречи международной независимой организации «Ялтинская европейская стратегия» в здании коммунального предприятия «Бессарабский рынок» (Бессарабская площадь, 2).

В частности, ограничение будет действовать 14 сентября с 17:00 до 19:30 на Бессарабской площади - на участке от ул. Большая Васильковская до ул. Бассейная (кроме транспортных средств участников мероприятия при наличии транспортного бейджа YES).

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На время проведения мероприятия будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, курсирующего по указанным улицам.

Как известно, вчера в тоннеле столичного метрополитена между станциями «Почтовая площадь» и «Петровка» из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения. По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.