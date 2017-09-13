В Киеве обработано 100% заявлений на автоматическое переназначение субсидий - КГГА

В столице в автоматическом режиме переназначенно жилищную субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года. Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривень. В общем сейчас районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработано 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначение субсидии осуществляется за повторными обращениями граждан», – отметил Николай Поворозник.

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Он отметил, что семьи, которым было отказано в автоматическом переназначении субсидий, после погашения долгов могут повторно претендовать на ее назначение с момента подачи документов.

Справочно.

С 19.08.2017 года вступило в действие постановление Правительства от 18.08.2017 № 609 «О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины», которым внесены изменения в Положения и порядок назначения и предоставления населению субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 (с изменениями), а именно: уменьшен период, за который учитываются доходы домохозяйств для назначения им жилищных субсидий, с четырех до двух последних кварталов, предоставлена возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому было назначено субсидию.

Также установлено, что субсидия не будет назначаться лишь при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн), пересмотрены социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, урегулированы вопросы проведения расчета неиспользованных сумм субсидий объединениями совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительными кооперативами.