Замена теплотрассы на проспекте Соборности завершится через три недели - Кличко

Самые масштабные работы по замене участка теплотрассы на проспекте Соборности, которые сейчас ведутся, будут завершены уже через три недели. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ на этом участке.

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Виталий Кличко отметил, что вопрос модернизации теплоэнергетического комплекса города является приоритетом. Он подчеркнул, что на фоне общих проблем, которые сегодня, безусловно, присутствуют в сфере энергетики, большой проблемой является техническая изношенность теплового хозяйства.

«Почти месяц остался до старта отопительного сезона. Мы проверяем и ремонтируем теплосети, чтобы никаких чрезвычайных ситуаций зимой не было», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что впервые за много лет из бюджета города выделены средства на замену и ремонт теплосетей.

По словам Виталия Кличко, теплосеть на проспекте Соборности не ремонтировалась уже более 30 лет, и давно истекли сроки ее эксплуатации.

Сегодня на проспекте Соборности продолжается замена 1,2 км магистральных тепловых сетей диаметром 800 мм. За последние два года на этом участке трубопровода выявлено 4 масштабные повреждения, ведь возраст трубопровода – свыше 55 лет.

«Сегодня это самые масштабные работы на теплосетях в Киеве – их стоимость составляет 66 миллионов гривень. Через три недели все работы будут завершены», – подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, в результате замены участка теплосети значительно сократятся объемы тепловых потерь.

«Для примера, этим объемом тепловой энергии, которая будет економитися, можно обогреть 6-7 детских садов», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко добавил, что при ремонте теплосетей используются исключительно новейшие технологии.

«Здесь используются трубы европейского стандарта, применяются новейшие технологии. Я уверен, что на этом участке ближайших 30 лет никаких проблем не будет», – добавил мэр Киева.