В Киеве из-за "мокрых вандалов" остановили фонтан "Каскадный" на Майдане

В Киеве прекращается работа фонтана «Каскадный» на Майдане Незалежности из-за хулиганов, которые красят воду. Как сообщает в Facebook специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд», «ситуация окраски воды в фонтанах и необходимость снова сливать воду, проводить санитарные работы остается неизменной и становится все более дорогой».

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В сообщении сказано: «К сожалению, мы вынуждены прекратить работу фонтана «Каскадный» на Майдане Незалежности до момента, пока не прекратится это «зеленое движение».

«Приносим извинения всем киевлянам, особенно гостям столицы за неудобства, но это вынужденные действия, на которые нас побуждают «зеленые хулиганы», - заявляют в «Киевводфонде».

Как сообщалось, на выходных аналогичная судьба постигла фонтаны на Майдане Независимости. Чем именно закрасили воду, коммунальщики не говорят. И не исключают, что столичные фонтаны могут исключить ранее конца сентября, если хулиганы не успокоятся.