Кличко заверил, что Киев практически полностью готов к зиме

Столичная власть выполнила практически все работы по подготовке города к зиме. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации относительно состояния подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг, сообщает КГГА.

«Могу сказать, что сейчас мы более чем на 90 процентов готовы к отопительному сезону. Еще остался месяц, чтобы проверить состояние теплосетей. И это задание я дал главам всех районов. И уверен, что в сезон мы войдем со 100-процентной готовностью», – сказал Кличко.

Мэр Киева также заверил, что Киев на 100% обеспечен запасами угля и никаких проблем с его нехваткой не должно быть. Кроме того, добавил он, выполнены энергоэффективные мероприятия на объектах водопроводного и канализационного хозяйства.

В то же время Кличко поручил главам районов проверить подготовку спецтехники и инвентаря для уборки зимой.

«Чтобы не было так, что мы снова будем бегать и закупать лопаты зимой. Весь инвентарь для уборки снега должен быть готов», – подчеркнул городской голова.

Виталий Кличко также обратил внимание руководства «Киевэнерго» на ряд проблем, которые сегодня возникают с горячим водоснабжением. Мэр Киева подчеркнул, что на сегодня более трех суток отсутствует горячая вода в 800-а домах. Кроме того, еще 25 домов не имеют горячего водоснабжения более месяца.

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«Мы можем говорить о какой-либо причине. Но киевляне этого не воспринимают. И эта проблема оперативно должна быть решена», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева обратился к руководству «Киевэнерго» также решить проблему с большим количеством мест, где не восстановлено благоустройство после ликвидации аварийных разрытий.

Виталий Кличко обратился к правлений ЖСК и ОСМД ускорить подготовку домов, чтобы вовремя получить соответствующие паспорта.

Столичный глава также подчеркнул, что сейчас Киев, без преувеличения, один из лидеров Украины в вопросе энергоэффективности. Он добавил, что в этом году будет завершена программа установки счетчиков тепла в домах и произойдет переход на новый этап – установка индивидуальных тепловых пунктов.

«Именно это оборудование позволит еще более существенно экономить и платить на 30% меньше за коммунальные услуги», – подчеркнул Виталий Кличко. Он напомнил, что сегодня в Киеве действуют масштабные программы софинансирования ремонтов «70/30%», позволяющие людям экономить до 50% средств на коммунальных услугах.

«Важно, чтобы эти программы знал каждый киевлянин. Люди должны знать о преимуществах, которые есть», – добавил киевский городской голова.

Сейчас в Киеве к работе в осенне-зимний период готовятся 11,4 тысячи многоквартирных домов, 514 детских садиков, 483 школы, 150 больниц.