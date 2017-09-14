Кличко призвал Киевсовет взять легендарный стадион "Старт" на баланс города для его восстановления

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение о создании муниципальной охраны и о согласии на принятие в коммунальную собственность стадиона «Старт». Об этом он заявил во время выступления в начале заседания Киевсовета.

«Много проблем в городе, которые надо оперативно решать. Я обращаюсь ко всем: давайте начнем новую сессию с эффективной работы. С принятия необходимых решений – спокойно и ответственно, – обратился к депутатам мэр Киева. – Сегодня, например, среди прочего мы должны принять решение о согласии на принятие в коммунальную собственность легендарного стадиона «Старт». Мы вместе с общиной защитили его от застройки. Теперь надо его восстановить, как мы пообещали общине. И я прошу поддержать это решение, чтобы мы направили его правительству для прохождения всех необходимых процедур», – подчеркнул мэр.

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Также Виталий Кличко призвал депутатов поддержать критически необходимое решение, которое уже обсуждали в сессионном зале и не приняли, – о создании муниципальной охраны.

«Подчеркиваю: это не муниципальная стража, не полиция. Речь идет об обеспечении защиты имущества территориальной общины Киева, находящегося в управлении коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, защиты объектов социальной сферы», – отметил мэр Киева.

Чтобы обеспечить эффективную охрану коммунального имущества, предлагается создать коммунальное предприятие, которое будет предоставлять на конкурсной основе, услуги охраны субъектам коммунальной собственности, так и другим субъектам хозяйствования на основании полученной в установленном порядке лицензии.

Кроме того, Киевский городской голова отметил, что город сейчас платит в год за охрану коммунального имущества почти 300 млн гривен. А это КП поможет в разы уменьшить затраты.

«К тому же на работу в нем мы трудоустраиваем ветеранов АТО. Кстати, они уже были вовлечены и эффективно справились со своей работой, охраняя МВЦ во время проведения «Евровидения-2017» в Киеве. То есть речь идет о создании исключительно охранного предприятия. И я призываю поддержать такое решение!», – подчеркнул Виталий Кличко.