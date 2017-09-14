Киевсовет исключил продажу пива и алкогольной продукции из "функционала" МАФов

Киевсовет исключил продажу алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков и пива из перечня функционального использования временных сооружений и средств передвижной торговли. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали сегодня на пленарном заседании сессии 81 из 103 депутатов Киевсовета.

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Так, депутаты сегодня внесли соответствующие изменения в приложение к своему предыдущему решению (от 24 февраля 2011 г.) «Об утверждении Порядка определения объемов долевого участия (взноса) владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной розничной торговой сети, владельцев площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства в содержании объектов благоустройства Киева и внесении изменений в некоторые решения Киевсовета».

Главным разработчиком проекта регуляторного акта, рассмотренного сегодня Киевсоветом, является депутат Владислав Михайленко.

Проект решения был внесен на рассмотрение как безотлагательный.

Согласно документу, реализация решения позволит осуществить меры по упорядочению продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива на территории города, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, защиту от последствий употребления алкоголя.

«Мы разработали проект решения, правовая сущность которого заключается в одном - законодательство четко предусматривает, что продавать алкоголь, слабоалкогольные напитки, пиво можно только в капитальных сооружениях. Разрешение на продажу алкоголя во временных сооружениях (МАФах) - является правовой коллизией, которая должна быть преодолена», - заявил на заседании Михайленко.

«Этим решением мы также идем навстречу предпринимателям. Мы уменьшаем коэффициент (коэффициент функционального потребления - УНИАН) для целевого назначения «продажа товаров общего потребления». То есть продавать товары для людей по этому решению станет дешевле», - подчеркнул депутат.

Согласно представленному проекту решения, коэффициент функционального потребления продажа товаров общего потребления уменьшается с 1,3 до 0,8. Это касается продажи группы товаров, в которую входят: продовольственные и непродовольственные товары, игрушки и товары для детей, книги, зоологические товары, цветы, садово-огороднический инвентарь, полиграфическая продукция, канцелярии и т. п.

Как отметил Михайленко, таким образом, во-первых, решение предусматривает уменьшение финансовой нагрузки на субъектов предпринимательства, торгующих продуктами широкого потребления, а второе - это алкогольный вопрос - где исключается из функционала алкоголь.

Как сообщал УНИАН, в июне с.г. в Киевсовете заявили, что разработали дополнительный проект решения о запрете продажи алкоголя в МАФах.

Как отмечалось, речь шла о том, чтобы убрать функционал о продаже любых алкогольных напитков в виде использования временных сооружений. Объяснялось, что функционал отражен в паевых соглашениях власти города и владельцев МАФов.

Ранее, 17 марта 2016 г. Киевсовет принял решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения (237/237). Мэр Виталий Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение. В Киевсовете заверили, что выданные лицензии на продажу алкоголя в МАФах будут действовать до конца их действия.

Летом прошлого года экс-руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, народный депутат и советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что Киевсовет готовит дополнительное решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Он пояснил, что это решение необходимо, «чтобы судебные решения не влияли на политику городских властей в этом вопросе».

Он сообщил, что открыто несколько судебных разбирательств по решению Киевсовета 237/237.

В ноябре 2016 г. Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и обязал Киевсовет отменить решение о запрете продажи алкоголя в МАФах.