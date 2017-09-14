Кличко назвал главным приоритетом возврата имущества и активов, которым сейчас управляет "Киевэнерго"

Сегодня главным приоритетом для города является возвращение активов и имущества, которые были переданы в управление «Киевэнерго». И которые принадлежат по праву киевской общине. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета.

“Здесь кое-кто поговаривает, что целесообразно было бы приобрести акции ПАО «Киевэнерго». Хочу вам напомнить, что правительство Украины еще в 2015-м году включил пакет акций «Киевэнерго» 25%+1 перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, - отметил Виталий Кличко. -Звучат определенные мысли, что КГГА должна была бы приобрести эти акции и, тем самым, получить влияние на «Киевэнерго». Обращаю ваше внимание на то, что согласно с действующим законодательством органы государственной власти не могут быть покупателями объектов приватизации (ст.8 закона «О приватизации государственного имущества»)», - отметил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что наличие пакета акций в объеме 25%+1 не дает никакой возможности для осуществления эффективного влияния на принятие управленческих решений, а также на финансово-хозяйственную деятельность «Киевэнерго». Упомянутый пакет акций позволил бы участвовать в принятии отдельных решений общих собраний.

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“Поэтому вопрос: целесообразно ли городу тратить на приобретение части акций частного общества 130 млн.грн. бюджетных средств, если реального влияния на его деятельность город не получит? Является ли это обоснованной инвестицией на современном этапе?» - подчеркнул Кличко.

«Сегодня главным приоритетом для города является возвращение активов и имущества, которые были переданы в управление «Киевэнерго». И которые принадлежат по праву киевской общине», - подчеркнул мэр Киева.

Он также поблагодарил за сотрудничество в этом вопросе столичную прокуратуру. И отметил, что прокуратурой города установлен факт нарушения законодательства во время выбытия из коммунальной собственности в 2004-2006 годах 12,72% пакетов акций «Киевэнерго», 67% акций «Киевводоканала» и 60%+1 «Киевгаза». Соответствующий иск направлен прокуратурой в хозяйственный суд на прошлой неделе. Первое заседание суда назначено на 12 октября.

“Мы будем сопровождать этот вопрос и делать все, чтобы вернуть киевлянам активы, которые им принадлежат», - подчеркнул Виталий Кличко.