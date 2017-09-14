От того, что депутаты облсовета "взяли паузу" в заседаниях, страдают жители области - эксперт

От того, что депутаты Киевского областного совета не работают, хуже только жителям области, поэтому им необходимо срочно собраться, чтобы решить вопросы по заработной плате учителям, медицинских субвенций и подготовки к отопительному сезону. Так на своей страничке Facebook политический эксперт Олег Постернак прокомментировал обращение губернатора Александра Горгана к председателю Киевского областного совета с просьбой созвать внеочередную сессию Киевского областного совета для рассмотрения ряда вопросов дофинансирования бюджетной сферы и подготовки к отопительному сезону.

“Из-за повышения тарифных разрядов возникла необеспеченность по заработной плате учителям, не доведена до конца медицинская субвенция. Кроме того, существует дополнительная потребность в средствах на коммунальные услуги и энергоносители, питание и медикаменты, а впереди зима. Так вот, чтобы зима очередной раз не пришла внезапно, необходимо готовиться заранее, а не в конце октября”, - пишет эксперт.

Он отметил, что от того, что депутаты облрады не работают, хуже всего только жителям Киевской области, и депутаты должны это понять. “Поэтому им необходимо срочно собраться, чтобы решить вопросы финансирования области, и не оставить людей без денег. Люди и так на грани выживание, и ждать еще 1,5 месяца не могут, пока депутаты пользуются прелестями безвиза. Если они думают, что у нас народ для депутатов - то они ошибаются, в первую очередь депутаты для народа. Прямые обязанности народных избранников - принимать решения, которые будут способствовать решению проблем на той территории, на которой их выбрали. Поэтому они должны выполнить свои прямые обязательства, если необходимо - работать раньше, позже, круглосуточно, собираться по первой необходимости для решение горячих вопросов. Либо не надо было идти в депутаты. На них ответственность перед людьми. Доктор же не ходит на работу только по графику или желанию, если всплывает что-то срочное, врач срочно выезжает на помощь пациенту, это называется профессиональная ответсвенность”, -добавил эксперт.

Эксперт отмечает, что заседание можно провести при условии, что треть депутатов областного совета выступят “за”. “Действующее законодательство предусматривает механизмы проведения внеочередных сессий даже в случае, когда руководство областного совета отказывается это делать. Из вышеизложенного следует, что обращение губернатора вызвано необходимостью, и это можно сделать по инициативе трети депутатов областного совета, думаю такое количество наберется”, - резюмировал эксперт.