От того, что депутаты облсовета "взяли паузу" в заседаниях, страдают жители области - эксперт
Эксперт отмечает, что заседание можно провести при условии, что треть депутатов областного совета выступят “за”.
От того, что депутаты Киевского областного совета не работают, хуже только жителям области, поэтому им необходимо срочно собраться, чтобы решить вопросы по заработной плате учителям, медицинских субвенций и подготовки к отопительному сезону. Так на своей страничке Facebook политический эксперт Олег Постернак прокомментировал обращение губернатора Александра Горгана к председателю Киевского областного совета с просьбой созвать внеочередную сессию Киевского областного совета для рассмотрения ряда вопросов дофинансирования бюджетной сферы и подготовки к отопительному сезону.
“Из-за повышения тарифных разрядов возникла необеспеченность по заработной плате учителям, не доведена до конца медицинская субвенция. Кроме того, существует дополнительная потребность в средствах на коммунальные услуги и энергоносители, питание и медикаменты, а впереди зима. Так вот, чтобы зима очередной раз не пришла внезапно, необходимо готовиться заранее, а не в конце октября”, - пишет эксперт.
Он отметил, что от того, что депутаты облрады не работают, хуже всего только жителям Киевской области, и депутаты должны это понять. “Поэтому им необходимо срочно собраться, чтобы решить вопросы финансирования области, и не оставить людей без денег. Люди и так на грани выживание, и ждать еще 1,5 месяца не могут, пока депутаты пользуются прелестями безвиза. Если они думают, что у нас народ для депутатов - то они ошибаются, в первую очередь депутаты для народа. Прямые обязанности народных избранников - принимать решения, которые будут способствовать решению проблем на той территории, на которой их выбрали. Поэтому они должны выполнить свои прямые обязательства, если необходимо - работать раньше, позже, круглосуточно, собираться по первой необходимости для решение горячих вопросов. Либо не надо было идти в депутаты. На них ответственность перед людьми. Доктор же не ходит на работу только по графику или желанию, если всплывает что-то срочное, врач срочно выезжает на помощь пациенту, это называется профессиональная ответсвенность”, -добавил эксперт.
Эксперт отмечает, что заседание можно провести при условии, что треть депутатов областного совета выступят “за”. “Действующее законодательство предусматривает механизмы проведения внеочередных сессий даже в случае, когда руководство областного совета отказывается это делать. Из вышеизложенного следует, что обращение губернатора вызвано необходимостью, и это можно сделать по инициативе трети депутатов областного совета, думаю такое количество наберется”, - резюмировал эксперт.