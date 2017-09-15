В Киеве в Подольском районе прорвало трубу: заблокировано движение нескольких троллейбусов

Сегодня, 15 сентября, с начала движения с 5:00 на улице Кирилловской, 115/2 в направлении станции метро «Петровка» в связи с незавершенными аварийными работами по восстановлению проезжей части, поврежденной порывом трубы, временно заблокировано движение троллейбусов №№6, 18, 25, 28, 33. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, на месте работают ответственные службы города.

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До завершения работ движение троллейбусов организовано с изменениями, а именно: троллейбусов №6, №28, №33 - на двух участках: улица Т. Шевченко до Куренёвского ТРЕД; Майдан Незалежности - улица Мельникова - улица Дорогожицкая - улица Телиги - стадион «Зенит» - улица Телиги - улица Рижская - улица Дорогожицкая, улица Мельникова, далее по собственной схеме.

Троллейбусы №25 и №28 двигаются в направлении станции метро «Петровка» и станции метро «Лукьяновская» по собственной схеме, в обратном направлении - улица Дорогожицкая - улица Рижская - улица Вавиловых - улица Стеценко - площадь Интернациональная - улица Гречко - проспект Свободы. Также сообщается, что увеличен выпуск на трамвайном маршруте №19.