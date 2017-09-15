Кличко принял участие в открытии 14-го саммита YES

Вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, не должны останавливать или замедлять нас в реформировании страны, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на открытии 14-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Мэр столицы отметил, что тема нынешнего форума «Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?». Он подчеркнул, что мир изменился, поскольку перед ним стало много новых вызовов - геополитических, экономических, военной агрессии.

«Что это означает для Украины, для которой на нынешнем этапе, все эти вызовы остро стали одновременно? Это означает, что путь у нас один – только эффективные реформы и успешные преобразования. Только укрепление своей государственности и безальтернативный европейское направление», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас Украине помогают и поддерживают ее партнеры и друзья, но все, прежде всего, зависит от самих украинцев.

«Так, Украина четвертый год противостоит военной агрессии. Так, оккупированный Крым, а на востоке страны гибнут наши защитники. Но это не должно останавливать нас или замедлять в реформировании страны, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов. Только успешные преобразования и изменения, которые будут ощутимы, – наш ключ к успеху и в решению других глобальных проблем!», - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил за поддержку всем друзьям Украины, отметив, что без этого было бы очень сложно противостоять российской агрессии и сохранить страну.

«Мы благодарны, что вместе ищем новые подходы к тому, как совместно противостоять вызовам, которые стоят перед миром. И, поверьте, мы преодолеем все преграды, которые стоят на пути к успеху Украины. Я лично очень не хочу, чтобы в моей стране разочаровались ни ее граждане, ни мир», - добавил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что на примере изменений в Киеве украинцы демонстрируют, что готовы работать ради изменений в стране.

«Мы готовы работать. И на примере изменений в Киеве это демонстрируем. Мы готовы бороться. И украинцы это доказали. И мы готовы к сотрудничеству с нашими партнерами и друзьями. Доверяйте нам!», – призвал мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что уже в четвертый раз столица принимает участников и гостей Ежегодной встречи YES. Он добавил, что на этот раз церемония открытия происходит в таком интересном и издавна известном месте Киева, как Бессарабский рынок.

«Если честно, я сначала удивился такому замыслу организаторов. А теперь смотрю, да и правда же, здесь – и наши, так сказать, аграрные возможности, и колорит старинного города, и творческий подход к обычным, повседневным вещей. Это все тоже представляет Украину, ее европейскую столицу», – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что у него возникла идея – внести Бессарабку до одного из мест в туристических маршрутах Киева.

Мэр Киева выразил уверенность, что Ялтинская Европейская стратегия вернется со своими ежегодными встречами в украинский Крым, в Ливадию.