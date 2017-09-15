Кличко поздравил спасателей с профессиональным праздником

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил работников спасательных служб с профессиональным праздником – Днем спасателя и вручил благодарности городского головы за личный вклад в решение задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и сохранению жизни и здоровья киевлян.

«Хочу поздравить вас с профессиональным праздником – Днем спасателя. В любое время суток, в сложных и чрезвычайных ситуациях, спасатели всегда приходят на помощь тем, кто нуждается. В ваш профессиональный праздник хочу еще раз отметить ваше мужество, силу духа и профессионализм, который спасает жизни людей в огне и во время стихии. Вы круглосуточно готовы к борьбе с незваным бедствием, готовы оперативно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается», – сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть со своей стороны старается сделать все, чтобы обеспечить спасателей первоклассным снаряжением и техникой.

«Потому что мы понимаем, что от этого часто зависит ваша жизнь и здоровье», – подчеркнул мэр.

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Виталий Кличко отметил, что для этого в декабре 2016 года принята Городская целевая программа развития территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты города Киева на 2017-2019 годы. Она предусматривает существенное улучшение функционирования сил гражданской защиты столицы, увеличение спасательных подразделений, их стабильное финансирование и материально-техническое обеспечение, обновление спасательной техники и снаряжения. На такие мероприятия предусмотрено потратить в течение трех лет более 400 млн грн.

Виталий Кличко вручил благодарности городского головы работникам Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, спасателей КАРС «Киевская служба спасения» и ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, работникам отделов по вопросам чрезвычайных ситуаций РГА.

В этом году спасательные подразделения столицы осуществили почти 10 тысяч выездов на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, и спасли жизнь 190 гражданам.

Мэр Киева перед торжествами осмотрел выставку техники спасательных подразделений, которую развернули перед КГГА. Кроме новой техники, киевлянам представили и раритеты – два пожарных автомобиля середины ХХ века на базе автомобилей ЗИС. Виталий Кличко также сделал совместное фото с работниками спасательных подразделений.