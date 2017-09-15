В Киеве возобновили движение троллейбусы, которые останавливались после прорыва трубы на Кирилловской

В Киеве восстановлено движение троллейбусов № 6, 18, 25, 28, 33, которое было временно заблокировано из-за прорыва трубы на улице Кирилловской. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, движение восстановлено по улице Кирилловской в направлении ст. м. «Петровка».

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Сейчас троллейбусы вышеупомянутых маршрутов курсируют с отклонением от графиков движения. Работы по восстановлению теплосети и проезжей части продолжаются.

Как сообщалось, сегодня с 5:00 было заблокировано движение троллейбусов по улице Кирилловской, поскольку проводились восстановительные работы проезжей части, поврежденной порывом трубы.