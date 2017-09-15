В Киеве сегодня вечером перекроют движение транспорта на Крещатике

В Киеве сегодня в 21.00 перекроют на выходные дни движение транспорта по улице Крещатик, а в воскресенье проезд транспорта будет ограничен на ряде улиц Подола. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Так, во время подготовки и проведения Всеукраинского праздника благодарения с 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября запретят движение транспорта на улице Крещатик, на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской.

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17 сентября с 8:00 до 13:30 в связи с проведением легкоатлетического пробега «Беги как девушка» ограничивается движение транспорта по маршруту: площадь Контрактовая - улица Петра Сагайдачного (разворот на перекрестке улиц Петра Сагайдачного и Игоревской) - улица Петра Сагайдачного - улица Константиновская - площадь Контрактовая.

В КП «Киевпасстранс» сообщили, что на время пробега движение автобуса №62 будет организовано от Ботанического сада до Владимирского спуска по постоянному маршруту, далее так: улица Набережно-Крещатицкая - улица Спасская - улица Волошская - улица Сковороды - улица Межигорская - улица Спасская - улица Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск, далее по постоянному маршруту.

Ранее в Киеве произошел пожар на рынке "Колибрис".