В Киеве сегодня частично перекрыт Крещатик

В Киеве на Крещатике с 10:00 до 21:00 сегодня, 17 сентября, состоится Всеукраинский праздник благодарения, на улице будет частично запрещено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, с 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября запретят движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения улиц Крещатик и Михайловской).

Кроме того, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам движения по улице Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади, для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

На время проведения культурно-просветительского мероприятия изменят маршруты наземного пассажирского транспорта общего пользования, которые курсируют указанными улицами.