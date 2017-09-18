Кличко выступил против попыток переложить финансирование льгот на коммуналку с государственного на местные бюджеты

Местное самоуправление должно решать вопросы местного, а не государственного значения. Поэтому совершенно неприемлемым для нас является попытка переложить в проекте Госбюджета на 2018 год финансирования 7 млрд. грн. социальных льгот в сфере ЖКХ на местные бюджеты. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время выступления в Одессе на Украинском муниципальном форуме, который ежегодно проводит АГУ.

"В последнее время активно распространяется мнение, что бюджетная децентрализация достигнута и все проблемы решены. На местах, мол, много средств. Звучат призывы максимально переложить государственные полномочия на органы местного самоуправления. Но суть децентрализации не в этом! - подчеркнул Виталий Кличко. - Местное самоуправление должно решать вопросы местного, а не государственного значения. Поэтому совершенно неприемлемым для нас является попытка переложить в проекте Госбюджета на 2018 год финансирования 7 млрд. грн. социальных льгот в сфере ЖКХ на местные бюджеты".

Как всегда, отметил Кличко, в конце бюджетного года ощущается острая недостаточность средств для образовательной и медицинской субвенций. Это не дает возможности обеспечить в полном объеме финансирование расходов в отраслях образования и здравоохранения за счет соответствующих субвенций таким образом, чтобы органы местного самоуправления не отвлекали собственный ресур - тот, который они могут потратить на обновление и развитие своей инфраструктуры.

Местные рады, подчеркнул председатель АГУ, в очередной раз обращают внимание правительства на недостаточность ассигнований, несвоевременное и в неполном объеме поступления средств субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий.

"На сегодня, дефицит средств местных бюджетов на оплату субсидий составляет 8 млрд. грн.! Мы надеемся, что государство до конца года рассчитается с нами в полном объеме. Это жизненно важно! Потому что мы на пороге нового отопительного сезона", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что органы местного самоуправления так и не получили заложенных в Госбюджете на этот год 5 млрд. грн. компенсации.

"Фактически заключив договора реструктуризации прошлых долгов, которые возникли не по нашей вине, коммунальные предприятия не получили живых средств. Это ставит под угрозу прохождение отопительного сезона", - подчеркнул Кличко.

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Также, добавил он, над многими территориальными общинами нависает долг за полученные в предыдущие годы среднесрочные займы. Он возник, как известно, из-за некорректного планирования Минфином расходов местных бюджетов на выполнение делегированных полномочий.

"То есть возник не по нашей вине. И в этой ситуации мы периодически слышим об инициативе по погашению этого долга из средств соответствующих местных бюджетов. Местные совета выражают обеспокоенность по этому поводу и предлагают правительству списать эту задолженность", - отметил Виталий Кличко.

Также председатель АГУ отметил, что сейчас активными темпами идет формирование в стране объединенных территориальных общин. Их уже создано более 600. В то же время до сих пор не реализованы положения Концепции реформы по передаче объединенным территориальным общинам в распоряжение земель государственной собственности в административных границах таких общин за пределами населенных пунктов.

"Мы благодарны Минрегиона, который по поручению премьер-министра в сжатые сроки, при поддержке Ассоциации разработал законопроект, направленный на решение этого вопроса, а руководству правительства - по его оперативное одобрение. Теперь надеемся на сотрудничество в парламенте относительно оперативного принятия документа в ближайшее время", - подчеркнул Виталий Кличко.