Кличко призвал провести открытое расследование всех обстоятельств пожара в детском лагере в Одессе

Расследование всех обстоятельств пожара в детском лагере в Одессе должно быть открытым, а все виновные – понести наказание. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в Одессе во время выступления на XIII Украинском муниципальном форуме, который ежегодно проводит АГУ.

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"В ночь на субботу в Одессе произошла страшная трагедия. В пожаре в оздоровительном лагере погибло трое детей. В городе объявлен траур. Все одесситы и все украинцы возмущены и требуют ответа: как такое могло произойти? И требуют объективного расследования и привлечения к ответственности всех виновных в гибели детей, - подчеркнул Виталий Кличко. - И, безусловно, расследование всех обстоятельств должно быть открытым, а все виновные – понести наказание. Чтобы в дальнейшем было понимание – всем без исключения за результаты и последствия своей работы придется отвечать! И чтобы у нас не было больше таких трагедий".

Председатель АГУ также попросил участников фуруму почтить память погибших детей минутой молчания.