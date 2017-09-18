Завтра в Киеве на Набережно-Корчеватской закроют движение транспорта
18:08, 18 сентября 2017Киев
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Закрытие движения связано с ремонтом асфальтового покрытия.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам \ facebook.com/kievavtodor
Завтра в Киеве в связи с ремонтом дорожного покрытия будет закрыто движение транспорта на ул. Набережно-Корчеватской. Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».
Читайте такжеВ Киеве в выходные будет ограничено движение транспорта на Одесской площади«19 сентября с 07:00 до 22:00 в связи с обустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ул. Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 94 до проулка Набережного, будет закрыто движение транспорта», - говорится в сообщении.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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