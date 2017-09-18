Завтра в Киеве на Набережно-Корчеватской закроют движение транспорта

Завтра в Киеве в связи с ремонтом дорожного покрытия будет закрыто движение транспорта на ул. Набережно-Корчеватской. Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

Читайте такжеВ Киеве в выходные будет ограничено движение транспорта на Одесской площади«19 сентября с 07:00 до 22:00 в связи с обустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ул. Набережно-Корчеватской, на участке от дома № 94 до проулка Набережного, будет закрыто движение транспорта», - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.