В столичном парке "Победа" откроют арт-объект "Головы моаи с острова Пасхи"

В столичном парке «Победа» завтра, 20 сентября, состоится открытие арт-объекта «Головы моаи с острова Пасхи». Об этом сообщили в коммунальном объединении «Киевзеленстрой».

Читайте такжеАрку дружбы народов к Евровидению сделают радужной (фото)Новый арт-объект - это три каменные скульптуры моаи высотой до 3 м, вокруг которых высадили несколько сотен цветов (ирисы, лилейники, маргаритки, гвоздики, бегонии, лаванда и т.д.) и злаковых (многолетних) растений.

Моаи изготовлены из металлической конструкции, заполненной декоративными камнями красного и белого цвета, для этого использовано около 4 куб. м камней. Автор арт-объекта - дизайнер Ирина Магомет.

Как отмечается, силами коммунальщиков в рамках проекта коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района «7 чудес света» ранее были открыты арт-объекты: «Эйфелева башня» в парке «Победа», «Биг Бен» - возле станции метро «Левобережная», «Мельница» - возле станции метро «Черниговская» и «Пирамиды»- на Дарницкой площади.