В Киеве станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"

На заседании комиссии Киевсовета поддержали переименование станции метро "Петровка" и Московского моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница организации "Общественное движение Почайна" Аннабелла Морина.

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"Комиссия по наименованиям утвердила результаты общественных слушаний по переименованию метро "Петровка" в "Почайну", утвердила название парка урочище "Наталка" и приняла решение о переименовании Московского моста в Северный", - говорится в ее сообщении.

По словам Мориной, теперь переименование моста выходит на общественные слушания.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевсовет переименовал проспект Ватутина в Шухевича.