В Киеве весной 2018 года откроют обновленный легкоатлетический манеж - Кличко

Обновленный легкоатлетический манеж Киевской городской школы высшего спортивного мастерства планируют открыть в мае следующего года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции столичных спортивных объектов.

Мэр вместе с главами районов посмотрели, как идет реконструкция легкоатлетического манежа.

Манеж построен в 1979 году. И был уже устаревший и морально, и физически. В 90-х и начале двухтысячных годов здесь было все что угодно – только не было спорта. Сегодня здесь тренируются спортсмены, но условий здесь нет. Сейчас мы делаем реконструкцию по современным стандартам и это будет хороший и приспособленній для занятий спортом легкоатлетический манеж», – отметил Виталий Кличко.

Киевский городской голова отметил, что на манеже проходят тренировки по легкой атлетике, фехтованию, современному пятиборью, академической гребле, боксу, греко-римской борьбе, велоспорту (шоссе, маунтенбайк), биатлону и тому подобное. Здесь тренируются почти полторы сотни спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Также Виталий Кличко осмотрел зеленую зону возле озера Тельбин, и дал задание руководителю района следующей весны обустроить здесь современный красивый парк с освещением, лендскейпингом, чтобы он не уступал парку «Наталка», который открыли в этом году на Оболони.

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Также мэр Киева посетил стадион университета имени Бориса Гринченко, где был осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки университетского колледжа. После реконструкции здесь обустроили футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, тренажерную площадку, ямы для прыжков в длину, сделали освещение и установили зрительские трибуны.

«Мы обновляем спортивные объекты в Киеве, чтобы и дети, и молодежь, и взрослые занимались спортом в современных комфортных условиях. В этом году мы увеличили финансирование физической культуры и спорта на более 100 миллионов гривен. На спорт в бюджете города предусмотрено более 400 миллионов гривен. И наша задача столичной власти – больше внимания уделять развитию спорта, создавать надлежащие условия и доступность спортивных комплексов и школ для всех желающих. И мы это делаем», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве работает 90 детско-юношеских спортивных школ (из которых 60 – в коммунальной собственности), где занимается свыше 34 тысяч детей. Три школы работают с детьми с инвалидностью.

«В этом году мы открыли обновленный Киевский велотрек, который уже стал любимым местом для всех велосипедистов. В следующем году планируем сделать реконструкцию стадиона «Старт», который мы отстояли вместе с общественностью и сейчас его возвращаем к коммунальной собственности. Мы и в дальнейшем будем вкладывать средства в развитие спорта. При таком спортивном мэри Киев должен быть спортивным городом», – подчеркнул Виталий Кличко.