Киеврада создала муниципальную охрану

Киевская городская рада создала коммунальное предприятие (КП) «Муниципальная охрана». Соответствующее решение поддержал 61 депутат.

Читайте такжеКиеврада выиграла суд о незаконности "здания-монстра" на ПодолеКак сообщает пресс-служба Киеврады, коммунальное предприятие «Муниципальная охрана» будет обеспечивать охрану коммунального имущества территориальной общины Киева и предоставлять услуги охраны другим субъектам хозяйствования.

В Киевсовете уточняют, что на сегодня услуги по охране объектов коммунальной собственности осуществляются субъектами хозяйствования государственной и частной собственности, договоры с которыми заключаются на конкурсной основе.

«Важным аспектом является привлечение к работе на предприятии участников боевых действий на Востоке Украины, что станет хорошим методом адаптации и социальной защиты ветеранов АТО. Подчеркиваю: это не муниципальная стража, не полиция...Город сейчас платит в год за охрану коммунального имущества почти 300 млн грн. Это КП поможет в разы уменьшить затраты», – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

В Киевсовете отмечают, что финансовое обеспечение КП «Муниципальная охрана» составляет 2,5 млн грн – это оборотные средства на 3 месяца, чтобы предприятие имело возможность начать работу, далее предприятие самостоятельно будет наращивать экономические показатели.