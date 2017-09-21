Киевсовет поддержал просьбу Кличко создать Муниципальную охрану

Кличко призвал депутатов поддержать создание Муниципальной охраны. Киевсовет поддержал такое решение.

"Мы должны обеспечить надлежащую охрану коммунального имущества территориальной общины Киева и создать для этого коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время обсуждения на заседании Киевсовета проекта решения «О создании коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) «Муниципальная охрана».

"Имущество территориальной общины города Киева, которое находится в управлении коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, организаций, заведений нуждается в защите и постоянной охране, - подчеркнул Виталий Кличко. - С целью обеспечения эффективной охраны коммунального имущества территориальной общины города предлагается создать коммунальное предприятие, которое будет предоставлять на конкурсной основе, услуги охраны субъектам коммунальной собственности, так и другим субъектам хозяйствования на основании полученной в установленном порядке лицензии", - отметил Кличко.

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Мэр отметил, что основная цель предприятия - обеспечение надлежащей охраны коммунального имущества территориальной общины города Киева. И подчеркнул, что «Муниципальная охрана» не может привлекаться к обеспечению публичного порядка и безопасности, а выполняет исключительно охранные функции согласно полученной лицензии. А среди основных приоритетов деятельности: обеспечения охраны на территории учебных заведений (школы, детские сады) и медицинских учреждений.

Важным аспектом, отметил Виталий Кличко, является привлечение к работе в предприятии участников боевых действий на Востоке Украины, что станет хорошим методом адаптации и социальной защиты ветеранов АТО.

"Подчеркиваю: это не муниципальная стража, не полиция. Речь идет об обеспечении защиты имущества территориальной общины Киева, находящегося в управлении коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, защиты объектов социальной сферы", - подчеркнул Кличко.

Киевский городской голова отметил, что расходы на КП минимальные для начала работы (500 тыс грн уставный фонд). Далее предприятие выйдет на самоокупаемость, поскольку охрана будет осуществляться за оплату по контрактам, которые заключаются на тендерной основе.

"Город сейчас платит в год за охрану коммунального имущества почти 300 млн гривен! Это КП поможет в разы уменьшить затраты!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева призвал депутатов поддержать соответствующий проект решения. Киевсовет поддержал такое решение.