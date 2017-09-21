Губернатор Киевской области презентовал новый порядок распределения бюджета области

Сегодня, 21 сентября 2017 года, глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган во время расширенного совещания презентовал новый порядок распределения бюджета Киевской области.

Как сообщает пресс-служба КОГА, в мероприятии приняли участие более 700 человек. Среди присутствующих — практически все сельские, поселковые и городские главы Киевщины, главы районных советов и администраций, мэры городов областного значения, руководство и депутаты Киевского областного совета.

"Логика и принципы распределения средств областного бюджета дают возможность убедиться в прозрачности, сбалансированности и эффективности такого подхода. Бюджет развития Киевщины предложили разделить на три равные части: программы пропорционального финансирования, антикризисные программы и программы развития. Первая часть этих средств должна возвращаться городам и селам пропорционально их вкладу в формирование бюджета области, вторая — направлена на поддержку депрессивных территорий в части преодоления кризисных явлений, а третья — на программы развития Киевской области", — сообщил Горган.

"Все проекты должны соответствовать основным государственным приоритетам, в том числе увеличение рождаемости, рост продолжительности жизни и сокращение смертности в Киевской области", — отметил Горган и добавил, что это будет первый в Украине местный бюджет, который предлагает системные решения развития локальной экономики, а именно — строительство технопарков, повышение энергоэффективности и программы повышения профессиональной компетенции.

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"Благодаря внедрению новой модели, города и села получат механизм оптимального распределения бюджетных средств, который не зависит от предвзятой позиции чиновников. Предложенная модель предусматривает передачу средств на места в виде прямых субвенций на базе прозрачных правил распределения, что является беспрецедентным шагом финансовой децентрализации", — подчеркнул он.

Кроме того, свои доклады представили руководитель Офиса реформ в Киевской области, бывший мэр города Славутича Владимир Удовиченко, председатель Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Фурсенко, мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Напомним, в начале сентября Александр Горган обнародовал результаты масштабной проверки инфраструктурных объектов области, которая выявила хищение бюджетных средств на сотни миллионов гривен, после чего губернатор анонсировал необходимость изменения порядка распределения бюджетных средств.