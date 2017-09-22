В Киеве состоится фестиваль барной культуры BAROMETER International Bar Show

С 29 сентября по 1 октября, состоится один из самых грандиозных фестивалей барной культуры BAROMETER International Bar Show. На территорию фестиваля переедут лучшие бары из Украины и других стран, чтобы снова удивлять свих посетителей совершенно особенными коктейлями: каждый бар-участник придумывает свою коктейльную карту всего на три дня. Впервые в истории в Киев приедут бары, которые вошли в рейтинг World’s 50 Best Bars 2017! Среди участников: Mace из Нью-Йорка, Himkok из Осло, Danico из Парижа, Door 74 из Амстердама, Bellboy из Тель-Авива.

В рамках фестиваля участники так же смогут насладится идеальным кофе, который бариста будут готовить на немецких кофемашинах WMF Espresso. Эти кофемашины прекрасны тем, что берут на себя измерение ключевых параметров приготовления эспрессо, перемалывание кофе и темперовку. Таким образом бармен с легкостью приготовит хороший эспрессо, даже за неимением опыта работы с кофе.

Кофемашина WMF Espresso оснащена двумя встроенными кофемолками и двумя отдельными бункерами для разных сортов зерен, объемом 550 грамм. Функция SteamJet обеспечивает подогрев чашек паром, что помогает напитку дольше сохранять свою температуру. Отдельного внимания заслуживает высокая производительность кофемашины – до 300 чашек в день. Но даже с таким расходом она работает практически бесшумно – не более 70 дБ (А), что, согласно шкале шума, сравнимо с громкостью разговора двух человек или работой компьютера.

Немецкие кофемашины WMF Espresso стали революционным решением для баров, поскольку они совместили в себе простоту в использовании, высокую производительность и технологии, которые позволяют дистанционно следить за количеством приготовленных напитков и планировать дальнейшие закупки кофе. Теперь бары легко могут утром радовать своих посетителей бодрящим эспрессо, а вечером – расслабляющим коктейлем.

В Украине долгое время существовал миф, что бармен и бариста – это одно и тоже, и если бармен готовит восхитительные коктейли, так почему же он не может сварить чашечку хорошего эспрессо? Ничего удивительного в этом нет, так как кофейная культура в Украине начала активно развиваться относительно недавно, всего 10-15 лет назад. В то время, как мода на алкогольные коктейли пришла с запада ещё из далеких 90-х. Сегодня можно увидеть много кофеен, где в меню нет ни одной позиции алкогольного напитка, и баров, которые предлагают своим клиентам большое разнообразие различных коктейлей за исключением кофейных напитков. Организаторы фестиваля BAROMETER, совместно с компанией Gemini, решили соединить на несколько дней эти две культуры воедино.