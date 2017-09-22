В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября частично ограничат движение транспорта по эстакаде Южного моста

В Киеве в ночь на 24 и 25 сентябрь частично ограничат движение транспорта по эстакаде Южного моста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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Отмечается, что дорожники будут проводить ремонт деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на проспект Бажана. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября.

Коммунальная корпорация просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.