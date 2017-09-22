В Киеве в ночь на 24 и 25 сентября частично ограничат движение транспорта по эстакаде Южного моста

17:18, 22 сентября 2017
Киев
4

Отмечается, что дорожники будут проводить ремонт деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении со Столичного шоссе на проспект Бажана.

фото УНИАН

В Киеве в ночь на 24 и 25 сентябрь частично ограничат движение транспорта по эстакаде Южного моста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Читайте такжеВ Киеве станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"

Отмечается, что дорожники будут проводить ремонт деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода в направлении с Московского шоссе на проспект Бажана. В связи с этим будет частично ограничено движение транспорта с 21:00 23 сентября до 8:00 24 сентября и с 21:00 24 сентября до 8:00 25 сентября.

Коммунальная корпорация просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Южный мост#ограничение движения в Киеве#эстакада Южного моста