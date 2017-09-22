В Киеве правоохранители разоблачили группу торговцев оружием и боеприпасами

В Киеве правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном сбыте и изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Читайте такжеВ столичном метро задержали пассажира с пистолетом и патронамиСледователи установили, что участники преступной группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое и травматическое оружие в нарезное огнестрельное, а также изготавливали боеприпасы к нему. «Указанную деятельность они осуществляли исключительно с целью незаконного обогащения, реализуя оружие и боеприпасы среди узкого круга лиц, пользовавшихся их доверием», - говорится в сообщении.

Оружие злоумышленники прятали на территории гаражного кооператива в Киево-Святошинском районе Киевской области, а также частично по месту своего проживания.

Во время обысков правоохранители изъяли пистолеты, карабин, запчасти для изготовления оружия, более тысячи боеприпасов и другие вещественные доказательства.

Один человек задержан, ему сообщено о подозрении. В отношении других участников преступной группы продолжаются следственные (розыскные) действия.