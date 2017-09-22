В КГГА сообщили, что работы на Почтовой площади идут по плану

Работы по созданию музея на Почтовой площади и 2-я очередь (строительство многофункционального комплекса) реконструкции транспортной развязки на площади продолжаются по плану. И все вопросы касательно работ на Почтовой площади городская власть держит под контролем. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

«Работы по сохранению, исследованию, консервации и музеефикации участка прибрежного квартала XI-XII века осуществляются по плану. Финансирование в размере 27 миллионов гривен город выделил. Однако для подготовки качественной методики консервации участка и детальной концепции будущего музея археологам нужно время. Этот фактор надо учитывать», – отметил заместитель председателя КГГА.

В то же время, по его словам, на Почтовой площади есть определенные сложности, но они носят технический характер и никоим образом не повлияют на конечный результат – создание музея.

«Существуют тактические вопросы соблюдения соответствующего баланса между строительными работами и работами археологическими, целью которых является сохранение культурного наследия. Эти вопросы решаются в рабочем порядке. Заказчик работ и инвестор совместно разрабатывают технические решения, которые обеспечат полноценное проведение археологических исследований», – подчеркнул Александр Спасибко.

Как рассказал заместитель председателя КГГА, работы по строительству объекта многофункционального назначения на Почтовой площади ведутся по проекту, разработанному по заказу инвестора – ООО «Хэнсфорд-Украина». Генеральная проектная организация – ООО «Проектные системы ЛТД», а также непосредственное участие в работе принимает ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций».

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По заказу инвестора ООО «Хэнсфорд-Украина» генеральной проектной организацией ведется авторский надзор по соблюдению проектных решений при строительстве.

При выполнении работ осуществляется мониторинг состояния прилегающих к строительству объекта сооружений геодезистами ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций».

«По информации института, мониторинг показывает, что объект находится в надлежащем техническом состоянии. Всех необходимых норм и ГОСТ на строительстве соблюдаются», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.