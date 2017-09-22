Из-за последнего ливня в Киеве Кличко приказал проверить состояние столичных ливнестоков

Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильным коммунальным службам проверить состояние ливнеприемной системы столицы, в частности – ливнестоки на Подоле и возле станции метро «Левобережная», и составить перечень объектов, которые подлежат очистке или замене системы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Коммунальные службы города, в частности, предприятия «Киевавтодора», во время последнего ливня в Киеве работали в усиленном режиме, чтобы не допустить подтоплений. Ливень был слишком сильным – по предварительным данным Укргидрометцентра, количество осадков достигло отметки в 18 мм. К сожалению, в некоторых местах ливневка частично не справлялась и не могла мгновенно отвести такое количество дождевой воды, что и влекло возникновения подтоплений на некоторых улицах. И чтобы избегать таких ситуаций в дальнейшем, я дал задание профильным службам проверить все городские ливнестоки, особенно тщательно на Подоле и возле станции метро «Левобережная», и составить перечень объектов, которые подлежат очистке или замене системы», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в течение последних лет из-за несовершенства системы водоотведения, в том числе и возле метро «Левобережная», во время обильных дождей неоднократно возникали аварийные ситуации, когда вследствие переполнения системы и смотровых колодцев накопленная вода выливалась на поверхность, собираясь в районе моста Броварского проспекта на ул. Митрополита Андрея Шептицкого.

Чтобы избежать проблемы с подтоплениями в результате интенсивных ливней, по заказу «Киевавтодора» разработаны проекты прокладки новых и реконструкции существующих коллекторов ливневой канализации, которые в настоящее время проходят государственную экспертизу. В частности, запланирована реконструкция коллектора дождевой канализации на ул. Броварском от Левобережной площади.

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Проектом предполагается строительство нового коллектора дождевой канализации с подключением и разгрузкой существующего с увеличением пропускной способности и устройство очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа для очистки поверхностного стока. Для очистки поверхностного стока проектом реконструкции предусмотрено устройство подземных очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа.

Кроме того, отметили в «Киевавтодоре», чтобы улучшить ситуацию с ливнеприемной системой столицы, в 2017 году были проведены работы по капитальному ремонту коллекторов ливневой канализации на ул. Багговутовская, просп. Правды (пересечение с просп. Порика), ул. Ереванской.

Завершаются работы по капитальному ремонту Прозоровского коллектора дождевой канализации на пересечении ул. Мельникова и б-ра Леси Украинки.

Сейчас специалисты коммунальных предприятий «Киевавтодора» проводят работы по повторной очистке в заниженных местах улично-дорожной сети водостоков и обзорных колодцев, систем ливневой канализации.

Общая протяженность коллекторов дождевой канализации, находящихся на балансе «Киевавтодора», – 831,2 км.

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