В Броварах подрядчик за два месяца реконструировал парк после проверки губернатором и прокурором Киевщины

Два месяца назад по просьбе мэра Броваров Игоря Сапожко губернатор и прокурор Киевской области посетили парк, который по документам подрядчика был полностью построен. Однако по факту никаких работ сделано не было. Лишь после того, как прокуратура области возбудила уголовные производства против подрядчика, парк был достроен.

«Мы являемся свидетелями эффективного реагирования государственной власти и органов прокуратуры, которые совместно работают по обезвреживанию коррупционных схем, которые имели место в Киевской области и парке Победы», – заявил губернатор Киевской области Александр Горган.

Согласно его мнению, пример парка Победы в Броварах – это не только победа над единичным коррупционным проявлением, но и о «начало победного цикла преследования коррупционеров».

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«Парк в Броварах - это убедительный пример победы над коррупцией в одном эпизоде. Ее можно и нужно уничтожать совместными усилиями с органами администрации, прокуратуры и местного самоуправления. И парк в Броварах яркий тому пример. Мы начали этот процесс и хотим, чтобы общество не боялось говорить нам об этом»,– добавил Горган.

По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, правоохранительные органы оперативно отреагировали на факты, предоставленные губернатором, немедленно выехали на объект для проверки и заставили подрядчика выполнить все предусмотренные планом работы.

«Мы видим результат – красивый парк, видим, что восстанавливается доверие людей как к органам государственной власти, так и к правоохранительной системе, которые действуют как единое целое», – отметил прокурор.

В свою очередь, мэр Броваров Игорь Сапожко подчеркнул, что эффективность проделанных работ заключается в том, что губернатор и прокурор Киевщины не требовали от него доказательств хищения бюджетных денег, а сами приехали и убедились лично в том, что никакие работы не были сделаны.

«То, что подрядчик закончил работы, – это действительно общая заслуга правоохранительных органов, государственных органов и органов местного самоуправления. Это показывает, что сегодня изменилось время, подход и менталитет людей. Государство передало возможность финансирования тех объектов, которые много лет не финансировались», – добавил мэр Броваров.

Напомним, в начале сентября Александр Горган обнародовал результаты масштабной проверки инфраструктурных объектов области, которая выявила хищения бюджетных средств на сотни миллионов гривен, после чего губернатор анонсировал необходимость изменения порядка распределения бюджетных средств. 21 сентября 2017 глава КОГА во время расширенного совещания, в котором приняли участие около 700 человек, презентовал новый порядок распределения бюджета Киевской области.