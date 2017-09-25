Исполнительная служба взыскала со счетов "Киевского метрополитена" 155 миллионов гривень
"Киевский метрополитен" должен уплатить долг компании ООО "Укррослизинг" за 100 вагонов метро.
Исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривень. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Юрий Левченко.
Государственные исполнители выполняют решение Высшего хозяйственного суда Украины, согласно которому "Киевский метрополитен" должен уплатить долг компании ООО "Укррослизинг" за 100 вагонов метро.
Так, сейчас с коммунального предприятия уже взыскано 155 млн 920 тыс. 940 грн, из которых 140 млн 328 тыс. 657 грн в пользу взыскателя и 15 млн 592 тыс. 73 грн исполнительного сбора.
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Отмечается, что общая сумма долга составляет 1 млрд 924 млн гривень. Из них 365 млн 972 тыс. 194,84 гривень - задолженность по оплате части стоимости предмета лизинга; 112 млн 303 тыс. 827,30 гривень - задолженность по оплате процентов за пользование предметом лизинга; 229 млн 98 тыс. 329,81 гривень - инфляционные потери; 42 млн 27 тыс. 946, 73 гривень - пеня за ненадлежащее исполнение обязательства; 1 млрд 191 млн 237 тыс. 276,82 гривень - коэффициент корректировки; 25 млн 332 тыс. 102,90 гривень - 3% годовых; 123 тыс. 813,30 гривень - расходы по уплате судебного сбора за подачу искового заявления; 144 тыс. 461,80 гривень - расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.
Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины обязал взыскать с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1,924 млрд грн.