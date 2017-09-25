Исполнительная служба взыскала со счетов "Киевского метрополитена" 155 миллионов гривень

Исполнительная служба взыскала со счетов коммунального предприятия "Киевский метрополитен" 155 миллионов гривень. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Юрий Левченко.

Государственные исполнители выполняют решение Высшего хозяйственного суда Украины, согласно которому "Киевский метрополитен" должен уплатить долг компании ООО "Укррослизинг" за 100 вагонов метро.

Так, сейчас с коммунального предприятия уже взыскано 155 млн 920 тыс. 940 грн, из которых 140 млн 328 тыс. 657 грн в пользу взыскателя и 15 млн 592 тыс. 73 грн исполнительного сбора.

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Отмечается, что общая сумма долга составляет 1 млрд 924 млн гривень. Из них 365 млн 972 тыс. 194,84 гривень - задолженность по оплате части стоимости предмета лизинга; 112 млн 303 тыс. 827,30 гривень - задолженность по оплате процентов за пользование предметом лизинга; 229 млн 98 тыс. 329,81 гривень - инфляционные потери; 42 млн 27 тыс. 946, 73 гривень - пеня за ненадлежащее исполнение обязательства; 1 млрд 191 млн 237 тыс. 276,82 гривень - коэффициент корректировки; 25 млн 332 тыс. 102,90 гривень - 3% годовых; 123 тыс. 813,30 гривень - расходы по уплате судебного сбора за подачу искового заявления; 144 тыс. 461,80 гривень - расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины обязал взыскать с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1,924 млрд грн.