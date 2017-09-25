В КГГА назвали Киев самым интересным городом Украины для инвесторов

Столица – наиболее инвестиционно привлекательный город в Украине для потенциальных инвесторов. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Он также отметил, что целью Инвестиционного форума, который состоится завтра в Киеве, является презентация украинским и иностранным инвесторам широких возможностей сотрудничества по развитию исторической части города – Подола, в сфере делового туризма, спорта и отдыха, киноиндустрии и в других наиболее привлекательных для инвестирования проектах по развитию столичной инфраструктуры.

«Конечно, люди, которые рассматривают Украину как направление для вкладывания денег с коммерческой целью, понимают, что столица – наиболее привлекательный город. Но мы должны предоставить нашим гостям, среди которых, уверен, будут и те, кто готов инвестировать, четкое представление об инвестиционном потенциале украинской столицы. Кроме того, мы должны показать туристско-инвестиционную привлекательность Киева и предоставить реальные показатели развития туристического потенциала и инфраструктуры для туризма», – подчеркнул чиновник.

По его словам, также принципиально важно продемонстрировать прозрачность городской власти в сотрудничестве с бизнесом и предложить новые проекты для привлечения инвестиций.

«Мы достигли значительных успехов и в первом, и во втором. Так, мы максимально открыли, сделали прозрачной свою деятельность, а активная общественность привлечена ко всем важным решениям. Что касается второго пункта, то во время форума будут представлены проекты, эффективность которых просчитана, и которые точно будут интересны как инвесторам, так и горожанам. То есть каждая сторона будет иметь существенный эффект, и это важно», – подчеркнул Геннадий Плис.