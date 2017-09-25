Главной темой инвестиционного форума-2017 в Киеве стал туризм​

Нынешний год Кабинет Министров Украины провозгласил годом туризма, поэтому город принял решение посвятить нынешний Инвестиционный форум, который начнется в столице завтра, сфере туризма. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«В прошлом году Киев начал проведение ежегодных инвестиционных форумов. Тогда мы проводили форум общий и он имел направленность на общую инфраструктуру города. Были панели по темам: транспортная и коммунальная инфраструктура, сфера ИТ/смарт-сити, развитие социальной сферы, недвижимость. В прошлом году приняли участие свыше 500 человек из 57 стран мира», – напомнил он.

Геннадий Плис также отметил, что сейчас экономика туризма составляет незначительную долю экономики города (по состоянию за 2015 год – 0,5%, в 2016 году – 1,2%).

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«Но согласно Стратегии развития города Киева, туризм определен одним из приоритетов развития, цель – достичь не менее 2,6% от ВРП города до 2025 года», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, другими целями проведения форума является улучшение города Киева в рейтинге Numbeo Safety Index с 217 места в 2015 году до менее 50 места; увеличение срока пребывания туристов с 1,9 дня в 2015 году (в 2016 году также 1,9) до 3-х дней в 2025 году; загруженность гостиничного номерного фонда с 30% в 2015 году (в 2016 году 34%) до 68% в 2025 году.

«Для достижения всех целей критическим является создание надлежащей туристической инфраструктуры, именно поэтому этот инвестиционный форум, посвященный туристической сфере», – подчеркнул Геннадий Плис.