Кличко сообщил о создании в Киеве совета ветеранов АТО

В столице сформирован единый коллегиальный орган - Совет ветеранов АТО, который поможет городским властям и ветеранским организациям более эффективно взаимодействовать в вопросах выделения земли, компенсаций, предоставление льгот для киевлян-участников АТО. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после принятия решения о создании Совета.

"Сегодня в Киеве более 80 организаций участников АТО. Поэтому мы приняли решение сформировать единый коллегиальный орган из ветеранов, с которым будем вести диалог для решения всех необходимых и важных вопросов о выделении земли, компенсаций, предоставление льгот и так далее. И создание Совета ветеранов АТО - это важно для более продуктивного и эффективного сотрудничества ветеранов и столичной власти", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в Совет ветеранов АТО войдут 10 районных организаций ветеранов, городская и организации, которые занимаются семьями погибших. В этом Совете могут участвовать и другие участники АТО.

"В 2014 году мы как городские власти начали сотрудничество с бойцами-ветеранами 12-го батальона, которые впоследствии создали в Киеве 10 районных организаций и Киевский городской союз ветеранов АТО, - подчеркнул Кличко. - Мы вместе работали над предоставлением социальных гарантий для участников АТО, вместе запускали процедуру выделения земельных участков в Быковне. Городская власть всегда открыта и мы сотрудничаем по всем вопросам с ветеранами АТО, но для более эффективного сотрудничества должен быть один коллегиальный орган, который будет говорить от имени всех организаций", - отметил мэр столицы.

Он напомнил, что летом Киевсовет принял решение о создании Центра помощи участникам антитеррористической операции. Это структура, которая по принципу "единого окна", от имени города, будет собирать и помогать решить все вопросы демобилизованных участников АТО.

"И ветераны не будут тратить время и нервы, обращаясь к десяткам различных служб. Учреждение также будет иметь два новых направления работы. Это взаимодействие с ветеранскими и волонтерскими организациями и сотрудничество с другими органами власти и местного самоуправления", - рассказал мэр Киева.

Виталий Кличко также поблагодарил всех присутствующи героям, участников АТО за их патриотизм, мужество и силу духа.

"Со своей стороны, столичная власть делает все возможное, чтобы предоставить социальные гарантии для наших военных, а также поддерживает семьи погибших в АТО киевлян. И в дальнейшем мы будем делать все, чтобы эффективно решать все проблемные вопросы участников АТО", - отметил Виталий Кличко.