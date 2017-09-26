Кличко назвал Киев лидером в инвестиционной деятельности

Киев – лидер в инвестиционной деятельности среди городов Украины. Столица открыта для бизнеса. Инвестируя в Киев, вы инвестируете в один из самых привлекательных, динамичных и перспективных городов Восточной Европы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выступления на Инвестиционном форуме Киева.

«Я рад приветствовать всех на ежегодном Инвестиционном форуме города Киева. Приятно отметить, что Форум с каждым годом становится масштабнее и привлекает все больше участников из разных стран. Сегодня здесь собрались ведущие представители украинского и международного бизнеса, международных финансовых организаций и фондов, представители власти, специалисты туристической сферы. Именно поэтому участие в Форуме – это прекрасная возможность провести плодотворную дискуссию и представить дальнейшее развитие Киева как европейского туристического города», – сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что проведение конкурса «Евровидение» в Киеве усилило позитивный имидж украинской столицы для всего мира – и как надежного и перспективного города для инвестирования в частности.

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Мэр добавил, что столичная власть активно работает над обновлением инфраструктуры города. «Потому что это, образно говоря, лицо любой европейской столицы. И могу вас заверить, что Киев имеет амбициозные планы – стать комфортным и привлекательным, городом с высокими стандартами жизни. Лидером в реформах и преобразованиях», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Он отметил, что в 2016 году Киев укрепил свою позицию первенства среди украинских городов в экономическом развитии. Об этом свидетельствует рекордное увеличение доходов города на 22% (до более 38,5 млрд грн). А также рост валового регионального продукта на 25% (до почти 570 млрд грн). Это 23,7% от ВВП государства.

«Киев – лидер и в сфере инвестиционной деятельности. В экономике города сосредоточена наибольшая доля инвестиционных ресурсов страны: почти 60 процентов прямых иностранных инвестиций в прошлом году пришли в столицу; 30 процентов общего объема капитальных инвестиций в стране тоже привлек Киев. Это обусловлено тем, что четверть бизнеса ведется именно через столицу», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что хорошо понимает, насколько важна для бизнеса стабильность и предсказуемость экономической политики.

«И поэтому хочу отметить: наши ориентиры неизменны – это открытость и прозрачность в работе городской власти, дальнейшее устранение административных барьеров, бюрократии и упрощение ведения бизнеса. Мы в этом очень заинтересованы. И как мэр столицы говорю вам: Киев открыт для бизнеса! Инвестируя в Киев, вы инвестируете в один из самых привлекательных, динамичных и перспективных городов Восточной Европы», – подчеркнул Виталий Кличко.

В этом году Инвестиционный форум Киева объединил участников из разных стран вокруг темы развития туристической, гостиничной и рекреационной инфраструктуры.