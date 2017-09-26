Кличко: развитие туризма в Киеве наполнит горбюджет и создаст новые рабочие места

Развитие туристического потенциала Киева даст возможность увеличивать поступления в городской бюджет и создавать новые рабочие места. Об этом заявил в эфире Общественного радио мэр Киева Виталий Кличко, рассказывая о Инвестиционном форуме столицы.

Виталий Кличко подчеркнул, что Киев представляет значительное количество инвестиционных проектов, и одно из направлений – туристическое.

«Киев имеет колоссальный туристический потенциал. И наша задача – развивать его. Ежегодно количество туристов, которые приезжают в Киев, растет», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году столицу посетили 1 млн 200 тысяч иностранных и 700 тысяч внутренних туристов. «Но это ничто по сравнению, например, с Прагой, которую посетили 15 млн туристов в прошлом году», – отметил Киевский городской председатель.

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Он отметил, что рост количества туристов позволит значительно увеличить поступления в городской бюджет, создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру.

Виталий Кличко также добавил, что Киев представил инвестиционные проекты по строительству канатной дороги, обустройству парков, в частности, в Гидропарке, развитию велосипедной инфраструктуры и другие.

«Киев – город-парк. В этом году мы, например, открыли парк «Наталка» и это золотой стандарт. Наша задача, над которой мы работаем, – чтобы в следующем году парки такого уровня открылись в каждом районе города», – подчеркнул Виталий Кличко.