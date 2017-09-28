В Киеве к зиме коммунальщики подготовили почти 300 единиц техники

В столице к работе зимой коммунальные управляющие компании (в их структуре работают ЖЭУ – жилищно-эксплуатационные участки) в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Об этом во время инспекции готовности техники в Подольском районе заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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«В целом в распоряжении коммунальщиков более шести сотен единиц техники. Это как крупногабаритная техника коммунальной корпорации «Киевавтодор», так и тракторы, малая механизация ЖЭУ для уборки дворов, межквартальных проездов и тому подобное. Сейчас мы проверяем реальную готовность этой техники, наличие запчастей, укомплектованность штата водителей и другие важные для работы зимой вещи», – сказал заместитель председателя КГГА.

Во время инспекции он пообщался с водителями авто для уборки, заметив, что формируя планы обновления техники и оборудования к ней, руководители коммунальных служб должны ориентироваться на мнение людей, которые с ней работают.