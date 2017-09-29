Кличко анонсировал строительство пешеходного моста от арки Дружбы народов до Владимирской горки

В этом году в Киеве начнется строительство пешеходного облегченного моста по швейцарскому проекту - он будет начинаться возле арки Дружбы народов вблизи Европейской площади и дойдет до Владимирской горки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию “Новое время”.

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“Мы вкладываем средства в инфраструктуру. Например, в этом году начнем строить пешеходный облегченный мост по швейцарскому проекту - он будет начинаться возле арки Дружбы народов вблизи Европейской площади и дойдет до Владимирской горки. И можно будет пешком добраться до знаковых мест Киева”, - отметил Виталий Кличко.

Он рассказал, что городская власть сейчас работает над тем, чтобы сделать столичный фуникулер современным и комфортным, привлекательной частью туристической инфраструктуры.

“В этом году мы начнем, а к весне будущего года закончим и реконструкцию Пейзажной аллее. Одно из любимых мест киевлян станет более современным и красивым, - отметил Виталий Кличко. - Уже есть заинтересованные инвесторы для строительства канатной дороги, которая соединит арку Дружбы народов и Труханов остров. На втором этапе мы планируем построить пересадочный пункт этой канатной дороги и направим ее через весь остров в Гидропарк. Протяженность маршрута 5 км”.

Кличко также поделился планами по реконструкции столичного Гидропарка.

“Гидропарк сегодня в плачевном состоянии: 140 га полузапущенной местности. Есть уже три международных компании, которые готовы вложить деньги в строительство парка развлечений на этой территории - своеобразного Диснейленда. Это будет большое изменение ландшафта, а сумма инвестиций составит около $ 500 млн. Мы уже на финальной стадии переговоров”, - подчеркнул мэр Киева.

Отвечая на вопрос, увеличился ли туристический поток в город, в частности, после Евровидения, Виталий Кличко отметил, что у Киева - колоссальный нереализованный туристический потенциал. “Есть потрясающие места в столице, где можно почувствовать дух и характер города. Многие европейцы узнали об Украине благодаря конкурсу Евровидение и поехали к нам. Я часто слышу немецкую, французскую, английскую речь на улицах Киева. Если в прошлом году к нам приехало около 1 млн. иностранных туристов, то в этом году - уже более 1,2 млн. И год еще не закончился”, - подчеркнул мэр Киева.