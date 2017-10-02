Кличко покатался с детьми на открытии детской велошколы на Киевском велотреке (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко открыл детскую спортивную школу Киевского велотрека, сообщает его пресс-служба.

"В мае мы открыли обновленный Киевский велотрек, но для нас было важно вдохнуть в него жизнь. И я очень рад, что сейчас каждый день на велотреке тренируется много людей, в эти дни здесь проходят соревнования и сегодня мы открываем детскую велошколу. Мы уже закупили велосипеды и получили 80 заявок от детей, которые хотят заниматься в велошколе. Я уверен, что школа будет работать эффективно и желаю всем успеха! Чтобы дети хорошо тренировались и завоевывали победы и медали на различных соревнованиях - как украинских, так и международных", - отметил Виталий Кличко.

В детскую велошколу принимают детей в возрасте от 10-ти лет. Занятия в спортивной школе — бесплатные и будут проводиться по специальностям трек и шоссе. В школу могут попасть все желающие. Главными критериями являются желание и должная физическая подготовка, чтобы справляться с тренировками.

Виталий Кличко вместе с детьми - воспитанниками велошколы - принял участие в первом заезде на велотреке.

"Мы будем и дальше модернизировать велотрек, чтобы сделать его спортивной жемчужиной нашего города", - подчеркнул мэр Киева.

Летом на Киевском велотреке проводили Чемпионат Украины по велосипедному спорту на треке среди юниоров, а 30 сентября и 1 октября впервые проходят соревнования на Открытый Кубок Киева по велосипедному спорту на треке среди всех возрастных категорий. На эти соревнования приехали спортсмены из разных областей Украины.