Председатель Киевской ОГА вместе с Сергеем Бубкой наградили лучших спортсменов области

Председатель Киевской ОГА Александр Горган вместе с Сергеем Бубкой провели награждение лучших спортсменов Киевщины.

2 октября 2017, в Киевской областной государственной администрации Александр Горган и президент НОК Украины Сергей Бубка торжественно наградили лучшего спортсмена, а также тренера Киевщины по олимпийским видам спорта за первое полугодие 2017 года.

Поддержал инициативу директор ООО «Орлан-Инвест Групп» Антон Мирончук, который уже не первый раз заботится о спортивном будущем страны, поддерживая молодые таланты Киевщины, в том числе боксерскую детскую спортивную секцию г. Ирпень.

Среди городов областного значения звание лучшей спортсменки получила легкоатлетка из г. Бровары Алина Шух, а ее мама Майя Шух стала лучшим тренером в этой номинации. Среди районов лучшей стала биатлонистка Надежда Белкина, а ее тренер Алексей Любаренко - лучшим тренером в соответствующей категории.

Среди городов областного подчинения была избрана пятерка лучших спортсменов: Ольга Кулинич, Оксана Клячина, Виктор Ерохов, Андрей Яценко, Сергей Никифоров. Лучшими спортсменами среди районов стали: Светлана Ерёмка, Иван Семыкин, Наталья Семенович, Максим Коржан, Анастасия Волошиненко.

За личные и профессиональные достижения спортсмены и тренер получили денежные вознаграждения от инвестиционной компании «Орлан-Инвест Групп».

Болеем за наших спортсменов и желаем им вдохновения, покорения спортивных вершин.