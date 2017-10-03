Депутат Киевсовета Людмила Костенко: Мы создали совместную общественную платформу для развития Киева

В Киеве создается общественная платформа, призванная объединить усилия столичных активистов ради реализации общественных проектов – «Центр развития города». Об этом заявила общественный деятель и депутат Киевсовета Людмила Костенко в интервью для «Комсомольской правды в Украине».

«Мы создали общественную платформу, чтобы изменить Киев изнутри, объединив общественные организации в разных сферах! Мы уже ведем активную работу с коллегами по экологии, животным в городе, медицине и другим очень актуальным направлениям», – пояснила Костенко.

По ее словам, тесное сотрудничество с общественными деятелями показало, что в Киеве действительно много неравнодушных людей, однако они часто не имеют возможности завершить проекты.

«Часто вижу активистов, у которых есть прекрасные идеи, поддержка населения, но реализовать свой проект они не могут. Они просто не знают, к кому им подойти, чтобы хотя бы презентовать свои мысли. Помогала им как могла. Вы даже не представляете, как меняется риторика у чиновника или депутата, когда он видит, что это не прихоть депутата, а решение, которое поддерживают много жителей», – подчеркнула Людмила Костенко.

Она также подчеркнула, что совместная работа активистов на платформе «Центра развития города» обязательно даст усиленный эффект.

«Я уверена – при наличии общего плана действий, удобного места, где активисты могли бы собираться, проводить необходимые семинары и могли бы распечатать материалы, реализованных проектов будет гораздо больше», – резюмировала депутат.