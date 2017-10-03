Установленная в Киеве система видеонаблюдения уже приносит конкретные результаты - эксперт

17:12, 03 октября 2017
Киев
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С помощью системы видеонаблюдения можно контролировать работу коммунальных служб.

За словами эксперта, благодаря системе видеофиксации уже удалось раскрыть ряд тяжелых преступлений

Установленная по инициативе мэра Киева Виталия Кличко система видеонаблюдения помогает бороться с преступностью в столице и уже принесла конкретные плоды. Об этом у себя на Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

«Наконец современные технологии начали работать и в Киеве. Признаться, сначала воспринял скептически заявление мэра Киева о запуске системы видеонаблюдения. Но сейчас с удивлением посмотрел сюжет о том, что оказывается Кличко, не дожидаясь решений Рады, Кабмина и т. п., инициировал установку по городу 4 тыс. видеокамер, которые могут распознавать лица и номера авто», – написал политолог.

Он отметил, что благодаря системе видеофиксации уже удалось раскрыть ряд тяжелых преступлений и довести до суда несколько сотен дел.

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«И заработало – уже удалось раскрыть 4 убийства, задержать десяток преступников, 300 дел довести до суда. Даже гордость начал испытывать, что теперь Киев – не хуже других мировых столиц. Правда, пока парламент не примет нужный закон, штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью системы видеонаблюдения, нельзя. Но тут уже не от Кличко зависит - все претензии к нардепам», – подчеркнул Макаровский.

По его словам, с помощью развернутой КГГА системы видеонаблюдения можно не только раскрывать преступления, но и контролировать работу коммунальных служб.

«Кстати, еще забавный момент: с помощью этих же камер в городской администрации могут в режиме реального времени наблюдать за ремонтом дорог и вообще - за работой коммунальных служб. Надеюсь, до дорожников и коммунальщиков эту информацию донесли, а то как бы конфуз не случился», – отметил эксперт.

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Теги: #система видеонаблюдения#видеонаблюдение Киев#видеонаблюдение в Киеве