Установленная в Киеве система видеонаблюдения уже приносит конкретные результаты - эксперт

Установленная по инициативе мэра Киева Виталия Кличко система видеонаблюдения помогает бороться с преступностью в столице и уже принесла конкретные плоды. Об этом у себя на Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

«Наконец современные технологии начали работать и в Киеве. Признаться, сначала воспринял скептически заявление мэра Киева о запуске системы видеонаблюдения. Но сейчас с удивлением посмотрел сюжет о том, что оказывается Кличко, не дожидаясь решений Рады, Кабмина и т. п., инициировал установку по городу 4 тыс. видеокамер, которые могут распознавать лица и номера авто», – написал политолог.

Он отметил, что благодаря системе видеофиксации уже удалось раскрыть ряд тяжелых преступлений и довести до суда несколько сотен дел.

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«И заработало – уже удалось раскрыть 4 убийства, задержать десяток преступников, 300 дел довести до суда. Даже гордость начал испытывать, что теперь Киев – не хуже других мировых столиц. Правда, пока парламент не примет нужный закон, штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью системы видеонаблюдения, нельзя. Но тут уже не от Кличко зависит - все претензии к нардепам», – подчеркнул Макаровский.

По его словам, с помощью развернутой КГГА системы видеонаблюдения можно не только раскрывать преступления, но и контролировать работу коммунальных служб.

«Кстати, еще забавный момент: с помощью этих же камер в городской администрации могут в режиме реального времени наблюдать за ремонтом дорог и вообще - за работой коммунальных служб. Надеюсь, до дорожников и коммунальщиков эту информацию донесли, а то как бы конфуз не случился», – отметил эксперт.