Кличко анонсировал открытие в Киеве Азербайджанского торгового дома

В Киеве планируют вскоре открыть Азербайджанский торговый дом и установить памятник известному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву. Об этом в Баку заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко покатался с детьми на открытии детской велошколы на Киевском велотреке (фото)«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Азербайджаном, и Баку. И в экономической плоскости, и в культурной, - отметил Кличко. - О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле, и нав этот раз. Уже в ближайшее время в Киеве будет открыт Азербайджанский торговый дом. А также мы установим в столице Украины памятник Муслиму Магомаеву», - отметил Виталий Кличко после разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся в рамках встречи президента с советом директоров и чемпионами WBC.

Также в Баку Кличко встретился с главой исполнительных властей столицы Гаджибалой Абуталибовым.

Кличко поблагодарил Абуталибова за сотрудничество и заверил, что Киев настроен его продолжать и делать более эффективным. «Я благодарен за вашу помощь относительно установления в Киеве самого большого флага Украины. После моего прошлого визита сюда, Баку посетила делегация из специалистов нашей мэрии. И сейчас идут проектировочные работы, к которым мы привлекли австрийских специалистов, работавших над этим проектом и в Баку. В следующем году ко Дню флага мы планируем презентовать в Киеве самый высокий и самый большой государственный флаг Украины», - отметил Кличко во время встречи.

Также Киевский городской председатель отметил, что налаживается сотрудничество с Азербайджаном и в восстановлении инфраструктуры в Киеве. «Этим летом впервые в Киев пришли азербайджанские компании, которые стали подрядчиками в капитальном ремонте некоторых путепроводов в нашем городе. И работают они качественно, - сказал мэр Киева. - Также во время прошлого визита в Баку мне показали ваши знаменитые фонтаны, теперь в Киеве тоже есть большой комплекс фонтанов на Майдане Независимости».

В Баку Кличко также принял участие в открытии съезда Всемирного боксерского совета (WBC), встретился с министром спорта Азербайджана, представителями крупного бизнеса.