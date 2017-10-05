Кличко о побоище из-за строительства АЗС на Позняках: правоохранители должны срочно разобраться

Правоохранительные органы должны безотлагательно разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг строительства автозаправки на улице Ревуцкого. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета.

Читайте такжеВ Киеве активисты разгромили АЗС и вступили в столкновения с полицией (фото, видео)“Сначала о резонансном. Как вы знаете, вчера произошли столкновения возле стройки автозаправки на улице Ревуцкого. Там сломали забор, крушили заправку, бросали дымовые шашки и бутылки. И, насколько известно, в основном это делали не местные жители, а молодчики, которые туда приехали”, - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти уже длительное время пытаются решить этот конфликт в правовой плоскости. И, судя по тому, что происходит, не всех устраивает именно такой путь.

“Хочу напомнить: я неоднократно встречался с инициативной группой, которая выступает против этого строительства, представителями компании, которая строит заправку, и представителями некоторых политических сил. По результатам этих встреч был выработан протокол поручений. По которому было мое поручение приостановить строительные работы до проведения строительно-технической экспертизы, градостроительных условий. Также проверялась вся документация на строительство. А спорные вопросы решили урегулировать в судебном порядке”, - отметил Кличко.

Получив результаты проверок и экспертиз, отметил киевский городской председатель, компания продолжила строительные работы. Представители общины обратились в суд, заседание которого, кстати, несколько раз просили перенести и не появлялись на них.

“Я считаю такую ситуацию – когда пытаются решить конфликт не по закону, а силовым методом - недопустимой! И убежден, что правоохранительные органы должны безотлагательно разобраться и выяснить, кто там на самом деле чем занимается!” – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что сегодня утром общался с прокурором Киева относительно вечерних событий на Ревуцкого. "И надеюсь, в ближайшее время правоохранительные органы дадут правовую оценку событиям на Ревуцкого", - отметил Кличко.