Суд запретил скандальное строительство АЗС на Ревуцкого

Апелляционный суд Киева постановил арестовать земельный участок на улице Ревуцкого, 8, на котором строится АЗС и против строительства которой протестуют местные жители. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

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«Апелляционная жалоба прокуратуры частично удовлетворена: наложен арест на земельный участок в части проведения каких-либо действий, связанных со строительством АЗС», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 октября на улице Ревуцкого в Киеве общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили АЗС.

Как установили правоохранители, АЗС на улице Ревуцкого строят незаконно. После того, как в августе активисты провели акцию против строительства, прокуратура запретила вести строительство. Однако, застройщик возобновил его в сентябре.

В ходе вчерашних противостояний на ул. Ревуцкого пострадали 7 правоохранителей, а также депутат Киевсовета и активист.

По словам начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышева, на месте конфликта правоохранители обнаружили вчера около 200 человек, некоторые из них были в масках на лицах и высказывались против застройки автозаправки. На требования сотрудников полиции прекратить несанкционированную акцию, неизвестные начали крушить строительный забор, портить имущество на строительной площадке и бросать дымовые шашки.