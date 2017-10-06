Футбол и марш болельщиков: в центре Киева 9 октября ограничат движение транспорта

В понедельник, 9 октября, в связи с проведением в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Хорватии будет запрещено движение транспорта в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на распоряжение КГГА.

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Согласно документу, с 06:00 9 октября до 01:00 10 октября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Казимира Малевича (от улицы Ковпака до улицы Ивана Федорова) и на улице Николая Гринченко (от улицы Ивана Федорова до улицы Кировоградской), кроме транспортных средств участников мероприятия; а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Эспланадной от улицы Бассейной до улицы Саксаганского.

Кроме того, для обеспечения проведения марша болельщиков сборной Хорватии будет запрещено движение всех видов транспортных средств по маршруту: улица Ивана Федорова, 10 - улицы Ивана Федорова - улицы Большая Васильковская - улицы Деловая - улицы Эспланадная - ГП НСК «Олимпийский».

Также сообщается о запрете движения транспортных средств по улице Эспланадной от улицы Бассейной до улицы Саксаганского с 18:00 9 октября до 01:00 10 октября, кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

В свою очередь для обеспечения проведения марша болельщиков сборной Украины «Верные сборной» будет запрещено движение всех видов транспортных средств по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Бассейная - улица Эспланадная - ГП НСК «Олимпийский».

В работу городского пассажирского транспорта общего пользования также будут внесены соответствующие изменения.