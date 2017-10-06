Суд отменил решение Киевского облсовета относительно "импичмента" президенту Украины

На иск председателя фракции «Солидарность» в Киевской областной рады Руслана Кузьменко, Окружной административный суд города Киева признал противоправным Решение Киевского областного совета седьмого созыва, относительно импичмента президента Украины. Об этом сообщается на странице фракции "Солидарность" в Киевском областном совете в Facebook.

В этом решении речь шла о поддержке депутатского обращения фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Киевском областном совете VII созыва Верховной Рады Украины относительно некоторых вопросов правового урегулирования процедуры устранения с поста президента Украины в порядке импичмента от 22 июня 2017 года № 325-15-VII.

Таким образом, согласно постановлению суда отменено Решение Киевского областного совета от 22 июня 2017 года № 325-15-VII.

Также депутаты фракции «Солидарность» в Киевской облсовете отмечают, что «соблюдение правовых норм в отношении принятия решений Киевским областным советом - обязательное для всего депутатского корпуса Киевского областного совета, независимо от фракционной принадлежности».