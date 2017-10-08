В Киеве сегодня из-за марафона перекроют десятки улиц (список)

В Киеве 8 октября в связи с проведением международного марафона «Wizz Air Kyiv City Marathon» будет ограничено движение транспорта.

Читайте такжеФутбол и марш болельщиков: в центре Киева 9 октября ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, напоминая, что спортивно-массовое мероприятие будет проходить 8 октября с 08:00 до 17:00.

В этом году в Киевском международном марафоне запланировано собрать более 10 тысяч любителей бега из 55 стран мира.

Ограничение движения транспортных средств на улице Крещатик (от улицы Михайловской до улицы Прорезной) действует с 06:00 7 октября до 22:00 8 октября.

Кроме того, 8 октября будет ограничено движение транспорта по маршруту марафона в соответствии с временным графиком:

Европейская площадь и улица Михаила Грушевского - с 08:30 до 15:00;

Петровская аллея и Парковая дорога - с 08:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20;

аллея Героев Крут - с 08:00 до 10:30;

улица Лаврская, улица Запещерная, мост Патона, проспект Воссоединения - с 08:30 до 11:00;

бульвар Дружбы народов - с 08:30 до 11:30;

Лыбедская площадь - с 09:30 до 11:30;

улица Большая Васильковская - с 09:30 до 15:00;

Владимирский спуск - с 09:30 до 13:00;

улица Петра Сагайдачного, Контрактовая площадь, улица Константиновская, улица Притысско-Никольская, улица Хорива, улица Верхний Вал, улица Нижний Вал, улица Почайнинская, улица Введенская, улица Волошская, улица Оболонская, улица Межигорская - с 9:50 до 13:00;

улица Глубочицкая, улица Вячеслава Черновола - с 9:50 до 13:40;

улица Златоустовская, улица Павловская, улица Владимира Винниченко, улица Обсерваторная, улица Сечевых Стрельцов - с 10:10 до 13:40;

Львовская площадь, улица Большая Житомирская, улица Владимирская, улица Десятинная, Михайловская площадь, у Михайловского Златоверхого монастыря, улица Трехсвятительская, Владимирский проезд, Софийская площадь - с 10:10 до 14:00;

бульвар Тараса Шевченко, площадь Победы, проспект Победы - с 10:20 до 14:40;

улица Саксаганского - с 10:20 до 14:50;

улица Жилянская - с 09:30 до 15:00.

Как сообщают в КГГА, соответствующие изменения будут внесены в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, маршрут которых пролегает по улицам, где будет проходить марафон.

В частности, 8 октября с 08:00 до окончания мероприятия предусмотрена временная приостановка и при необходимости сокращение движения троллейбусов маршрутов №№ 1, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 33, 38, 40 , 43, 50, трамваев маршрутов №№ 12, 14, 18, 19 и автобусов маршрутов №№ 5, 20, 24, 51, 55, 62, 72, 114, 115, 119.

На указанное время также будут внесены изменения в движение:

троллейбусов маршрута № 3 - будет организовано от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный» (ориентировочно с 09:30 до 15:00);

автобусы маршрута № 53 - будут курсировать от Рыбацкого п-ва до ст. м. «Тараса Шевченко» (ориентировочно с 10:00 до 13:00);

автобусы маршрута № 69 - будут курсировать от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала «Южный» (ориентировочно с 09:30 до 15:00);

автобусы маршрута № 118 - будут курсировать от ст. м «Черниговская» до Дарницкой площади (ориентировочно с 08:30 до 11:30) и от ст. м «Черниговская» до ст. м «Дворец спорта» (с 11:30 до 15:00).