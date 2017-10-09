Кличко передал символический ключ от Театра на Подоле его директору Малахову
Он отметил, что театр на Подоле был одним из долгостроев столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии открытия Киевского академического драматического Театра на Подоле передал символический ключ от театра его директору Виталию Малахову. Ключи городскому председателю передали меценаты - корпорация Рошен. Участие в открытии театра приняли президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.
"Я поздравляю всех - киевлян, художников и театральную общественность, - с тем, что в столице открывается новый театр. Новый с технологическими возможностями, с организацией пространства, удобством для зрителя. Это действительно первый театр подобного уровня в Киеве. То, что я здесь видел, - отвечает мировым стандартам", - отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что театр на Подоле был одним из долгостроев столицы.
"Правда, немного моложе Подольско-Воскресенского моста", - пошутил Кличко. И поблагодарил меценатов за сотрудничество, за понимание своей социальной ответственности.
Мэр Киева отметил, что было много споров в обществе относительно фасада помещения: кому-то он не понравился, а кому-то наоборот - понравился. Из-за этого открытие немного затянулось.
"Но, я убежден, все споры относительно театра на Подоле прекратятся, когда здесь начнутся представления", - подчеркнул Виталий Кличко.
Также в комментарии журналистам мэр отметил, что рабочая группа, которая была создана и работала вместе с представителями общины, нашла компромиссное решение и обратилась за экспертизой объекта. Сейчас эта рабочая группа также разрабатывает решения по сотрудничеству меценатов и общины в будущем.
Киевский городской голова отметил, что театр на Подоле - это новая площадка в Киеве не только для украинских актеров, но и для гастролей театральных трупп мирового уровня, для проведения фестивалей и других мероприятий.